Nediani encabezó el encendido de las luces del Árbol de Navidad en un multitudinario evento

Las actividades comenzaron a las 19 en el Paseo Gabriel Ábalos.

Hoy 21:30
Nediani

La Municipalidad de La Banda llevó adelante este lunes 8 el tradicional Encendido del Árbol de Navidad, un evento que marcó el inicio de las celebraciones de fin de año y que reunió a cientos de familias, emprendedores y artistas locales.

Las actividades comenzaron a las 19 en el Paseo Gabriel Ábalos, donde la Oficina de Emprendedores organizó una feria con artesanos y productores bandeños que ofrecieron una amplia variedad de trabajos y productos regionales.

Además, el Coro Infantil Municipal "Voces del Sol", de la profesora Beatriz Torres y el Coro de Navidad de la profesora María Inés Cannata, la cantante Camila Araujo oriunda de la provincia de Salta, la cantante bandeña, Zaira Díaz y la Academia de Danzas Folclóricas "La Telesita" brindaron un espectáculo especial que acompañó la tarde con música, danza y espíritu navideño.

El momento central se vivió a las 20.30 en la tradicional esquina de Belgrano y Besares, donde se realizó el esperado Encendido del Árbol de Navidad y la Estación de Trenes  iluminando la noche y dando inicio a las actividades festivas de la ciudad.

El evento contó con la presencia del intendente Ing. Roger Elías Nediani, quien encabezó la celebración, acompañado por integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal y miembros del Honorable Concejo Deliberante.

Por su parte, el intendente destacó:  “El Encendido del Árbol de Navidad es una fecha muy especial para la comunidad, por su profundo significado religioso y cultural. Valoró la gran convocatoria de los vecinos que, año tras año, acompañan este tradicional encuentro que forma parte de la identidad bandeña”.

Asimismo,  señaló: "Este cierre de año encuentra a la ciudad atravesando un contexto económico difícil, por lo que es fundamental seguir trabajando unidos y fortaleciendo los espacios que promueven la fe, la cultura y la comunidad”.

"Desde nuestra  gestión hacemos lo posible por mantener viva esta tradición que fortalece la unión familiar y promueve la participación de artistas y emprendedores locales, consolidando un espacio de encuentro para toda la comunidad", finalizó Nediani.

