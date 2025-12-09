La actividad física más simple y efectiva para una vida ocupada

Caminar una distancia mínima puede transformar la salud; el tiempo que demanda varía según el ritmo, el terreno y el clima del día.

Hoy 09:39

Para muchas personas hacerse un lugar para llevar a cabo alguna actividad física se hace, a veces, muy complicado y buscan opciones para poder ejercitarse. Para quienes estén planeando un entrenamiento rápido, registrando los pasos diarios o simplemente tengan curiosidad por saber cuánto les llevará un paseo nocturno, saber cuánto tiempo se tarda en caminar 3,2 kilómetros puede ayudarlos a planificar la rutina de ejercicios e identificar la intensidad y el ritmo adecuados.

Así lo indicó, Sarah Campus, entrenadora personal y de running inglesa, quien explica por qué es importante caminar 3,2 kilómetros, el tiempo estimado de finalización según nuestro ritmo y si caminamos al aire libre o en interiores, a la vez que detalla los efectos de otros factores como la pendiente, el terreno y el clima. Estos puntos de referencia se consideran como una guía general y hay que recordar que el sueño, la nutrición y el estado físico pueden influir.

La experta dice que 3,2 km. es una distancia popular, ya que es alcanzable y sostenible para la mayoría de los niveles de condición física, a la vez que añade que, como se puede caminar, trotar o correr en un tiempo relativamente manejable, es una opción ideal para quienes tienen agendas apretadas y buscan una rutina de ejercicio constante.

A un ritmo tranquilo y relajado, se tardaría aproximadamente 60 minutos en recorrer esa cantidad de kilómetros, dice Campus, mientras que hacerlo a un ritmo moderado y cómodo, como el de una caminata diaria, se tardaría aproximadamente entre 40 y 50 minutos y a paso rápido y decidido (esto se considera ejercicio ligero) dura aproximadamente entre 30 y 35 minutos.

Factores que afectan el ritmo de 3,2 kilómetros

El ritmo al caminar 3,2 kilómetros puede variar dependiendo de varios factores, explica Campus y señala que depende de las siguientes cosas: