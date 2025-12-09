Ingresar
En vivo: el Inter de Lautaro Martínez y el Liverpool de Mac Allister se enfrentan en el partido del día por la Champions League

Además jugarán Chelsea, Atlético de Madrid, Bayern Múnich y Tottenham, entre otros. Gran presencia de futbolistas argentinos.

Hoy 16:26
Inter Liverpool

Este martes se vivirá un duelo argentino de alto impacto en la Champions League, cuando el Liverpool visite al Inter de Milán en el estadio Giuseppe Meazza. Allí, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, piezas clave de la Selección Argentina campeona del mundo, se enfrentarán en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

TEMAS Champions League FC Inter de Milán Lautaro Martínez Liverpool FC Alexis Mac Allister

