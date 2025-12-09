En vivo: el Inter de Lautaro Martínez y el Liverpool de Mac Allister se enfrentan en el partido del día por la Champions League

Además jugarán Chelsea, Atlético de Madrid, Bayern Múnich y Tottenham, entre otros. Gran presencia de futbolistas argentinos.
Este martes se vivirá un duelo argentino de alto impacto en la Champions League, cuando el Liverpool visite al Inter de Milán en el estadio Giuseppe Meazza. Allí, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, piezas clave de la Selección Argentina campeona del mundo, se enfrentarán en uno de los partidos más atractivos de la jornada.
