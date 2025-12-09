Los niños bandeños disfrutaron de un espacio de creatividad en el “Taller de Arte Navideño”

Los encuentros continuarán desarrollándose el jueves 11, el martes 16 y el jueves 18 en las instalaciones de la Escuela de Robótica a partir de las 9.30hs, los interesados en participar deben inscribirse al 3855160347.

La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial realizó el primer encuentro del “Taller de Arte Navideño” gratuito destinado a niños de 6 a 11 años.

El mismo contó con una importante cantidad de niños y niñas, quienes asistieron a las instalaciones de la Escuela de Robótica y participaron de un taller de dibujo enfocado en la temática navideña y una clase de música para aprender los villancicos tradicionales de la época.

Los encuentros continuarán desarrollándose el jueves 11, el martes 16 y el jueves 18 en las instalaciones de la Escuela de Robótica a partir de las 9.30hs, los interesados en participar deben inscribirse al 3855160347.

Al respecto, el director del área, Ezequiel Roldán, indicó: “Hoy iniciamos con este taller que está en el marco de las actividades impulsadas desde la gestión del intendente Ing. Roger Nediani por las festividades de fin de año”.

“La propuesta tiene el objetivo de que los niños puedan explotar su creatividad y refuercen los valores esenciales de esta tradicional festividad. Comenzamos con una clase de dibujo y canto y continuaremos en los siguientes días con la elaboración de adornos navideños y música”, agregó.

Finalmente, señaló: “Para finalizar la actividad, el jueves 18 se realizará una exposición en la que mostraremos todo lo que los chicos han producido y haremos extensiva la invitación para sus familias y todos quienes quieran sumarse y participar”.