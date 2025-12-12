Causa Sur Finanzas: allanan la quinta de Villa Rosa vinculada a altos dirigentes de la AFA

El operativo lo ordenó el juez federal Daniel Rafecas. El historial de la quinta.

Hoy 09:41

El juez federal Daniel Rafecas ordenó este viernes el allanamiento de la finca de Villa Rosa, Pilar, sospechada de pertenecer a altos dirigentes de Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Así lo informaron fuentes judiciales, que detallaron que se encuentran en la propiedad, además de los agentes encargados del operativo, los seis peritos designados por el juzgado para tasar la finca (tres expertos de la Corte Suprema y tres del colegio de Martilleros de San Isidro).

Se hará también una filmación completa del predio y se tomarán fotografías, informaron las fuentes.

Ante este escenario, el juez Rafecas ordenó que en caso de hallarse vehículos u otros objetos suntuarios en el lugar, también se los tase y releve.

La mansión está a nombre de Real Central SA, de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, pero la sospecha es que ellos serían prestanombres de altos dirigentes de la AFA. La denuncia fue presentada por la Coalición Cívica.

El historial de la quinta

La quinta de Villa Rosa fue adquirida por el exfutbolista y director técnico Carlos Tevez en julio de 2017. Seis años más tarde, el 28 de julio 2023, fue vendida a la firma Malte SRL, que la tuvo a su nombre menos de un año. El 30 de mayo de 2024, la compró Real Central SRL.

Malte SRL también está vinculada con la AFA: uno de los socios, creen los investigadores judiciales, sería Mauro Javier Paz, titular de la Asociación Argentina de Fútbol Femenino, que está dentro de la estructura de la AFA.

Malte SRL, además, recibió en 2022 una contratación directa de la AFA por 550.000 dólares para la construcción de instalaciones para el funcionamiento del VAR en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, según los registros públicos de la AFA: “Se autorizó, de manera excepcional, la contratación directa de la Empresa Malte SRL”, informó la AFA. Dijo que se hizo así “teniendo en consideración el anuncio del comienzo de su implementación [del VAR], sus reiteradas postergaciones y la clara decisión de la Liga Profesional de Fútbol y su aprobación por parte del Comité Ejecutivo de comenzar a utilizarlo”.

Además, se justificó el monto de 550.000 dólares: “El costo de esta inversión asumida de manera excepcional por parte de la AFA tiene lugar hasta tanto se produzca el desembolso que debe efectuar la Conmebol”, aclararon.