Las Leoncitas enfrentan a Países Bajos en la final del Mundial Junior femenino de hockey

La Selección argentina irá por la revancha este sábado cuando enfrente a Países Bajos en la final del Mundial Junior de hockey femenino, que se disputa en Chile. El duelo definirá al campeón de la 11° edición del certamen y reeditará la final jugada en 2023.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El partido se jugará desde las 19:15, en el estadio Nacional “Claudia Schüler” de Santiago, con transmisión en vivo por ESPN 4 y Disney+ Premium.

Las Leoncitas llegan en gran nivel tras vencer con autoridad a China por 3-0 en semifinales. Fue una actuación sólida que les permitió meterse en la final por quinta vez en la historia del torneo. Sin embargo, el seleccionado argentino solo pudo consagrarse campeón en 1993 y 2016, por lo que buscará cortar esa racha.

Del otro lado estará Países Bajos, la máxima potencia de la categoría. El conjunto neerlandés accedió a la final luego de empatar con Bélgica y superarlo 3-0 en los penales, y es el máximo ganador del certamen con cinco títulos. Además, viene de imponerse ante Argentina en la final de 2023, también en Chile, en una definición por penales australianos tras el 2-2 en el tiempo reglamentario.

Con el recuerdo reciente todavía latente, el equipo argentino buscará cambiar la historia y levantar nuevamente el trofeo juvenil más importante del hockey femenino mundial.

Hora y dónde ver la final