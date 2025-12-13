Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 DIC 2025 | 31º
X
Somos Deporte

Las Leoncitas enfrentan a Países Bajos en la final del Mundial Junior femenino de hockey

El seleccionado argentino buscará levantar la copa ante las máximas ganadoras históricas de la competencia.

Hoy 08:21

La Selección argentina irá por la revancha este sábado cuando enfrente a Países Bajos en la final del Mundial Junior de hockey femenino, que se disputa en Chile. El duelo definirá al campeón de la 11° edición del certamen y reeditará la final jugada en 2023.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El partido se jugará desde las 19:15, en el estadio Nacional “Claudia Schüler” de Santiago, con transmisión en vivo por ESPN 4 y Disney+ Premium.

Las Leoncitas llegan en gran nivel tras vencer con autoridad a China por 3-0 en semifinales. Fue una actuación sólida que les permitió meterse en la final por quinta vez en la historia del torneo. Sin embargo, el seleccionado argentino solo pudo consagrarse campeón en 1993 y 2016, por lo que buscará cortar esa racha.

Del otro lado estará Países Bajos, la máxima potencia de la categoría. El conjunto neerlandés accedió a la final luego de empatar con Bélgica y superarlo 3-0 en los penales, y es el máximo ganador del certamen con cinco títulos. Además, viene de imponerse ante Argentina en la final de 2023, también en Chile, en una definición por penales australianos tras el 2-2 en el tiempo reglamentario.

Con el recuerdo reciente todavía latente, el equipo argentino buscará cambiar la historia y levantar nuevamente el trofeo juvenil más importante del hockey femenino mundial.

Hora y dónde ver la final

  • Hora: 19:15
  • TV: ESPN 4
  • Streaming: Disney+ Plan Premium

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El gobernador Elías Suárez puso en funciones a los 137 comisionados municipales electos el 26 de octubre
  2. 2. El tiempo para este sábado 13 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: caluroso, sin lluvias y 35ºC de máxima
  3. 3. Prestaron juramento las autoridades de las diferentes áreas del Ministerio de Economía
  4. 4. Un joven obrero cayó de un andamio y fue hospitalizado de urgencia
  5. 5. Buscan a solitario delincuente que arrebató una mochila con U$S 80.000
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT