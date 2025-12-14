Contacto confirmado: Borja vuelve al radar de Boca y el cruce es posible

El Xeneize inició conversaciones con el entorno del delantero colombiano y crece la chance de un cruce directo del Millonario al equipo de Úbeda. El 9 aparece en el radar y el tema ya genera impacto en Ezeiza.

Hoy 16:23

La bomba explotó este domingo y sacudió al fútbol argentino: Boca ya tuvo contacto con Miguel Ángel Borja y la posibilidad de que el colombiano sea el próximo centrodelantero azul y oro es más real que nunca. Según la información que circula desde Ezeiza, el primer acercamiento existió y abre la puerta a un pase histórico entre los dos gigantes.

La situación no es nueva del todo. Antes de llegar a River, Borja siempre estuvo cerca del radar xeneize e incluso en más de una oportunidad quedó a un paso de firmar. Su desembarco en Núñez y su alto registro goleador lo alejaron lógicamente de cualquier negociación, más aún tras ser protagonista en superclásicos con goles incluidos.

Sin embargo, el escenario cambió. De acuerdo a lo revelado por Olé, el primer contacto se dio en la previa de la entrevista que el colombiano brindó el jueves en ESPN, donde dejó abierta la posibilidad de un cruce de vereda. La famosa “pileta” a la que se tiró el Colibrí tenía agua: Boca se mueve y Borja vuelve a estar en el centro de la escena.