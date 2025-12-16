Ingresar
Buscan hogar para 13 gatitos abandonados: piden ayuda solidaria para tránsito o adopción

Trece gatitos fueron dejados a su suerte en la puerta de un local comercial, dentro de dos cajas, expuestos al frío, al hambre y a los peligros de la calle.

16/12/2025

Un nuevo y doloroso caso de abandono animal conmueve a la comunidad. Los pequeños 13 gatitos tienen aproximadamente dos meses de vida y, pese a lo vivido, se encuentran en buen estado general: ya comen solos y necesitan con urgencia un lugar seguro donde crecer, recibir cuidados y afecto.

Actualmente se busca tránsito solidario o familias responsables que deseen adoptarlos y darles la oportunidad de una vida digna.

Quienes puedan colaborar brindando hogar transitorio o deseen sumar un nuevo integrante a la familia, pueden comunicarse al 3855937638.

