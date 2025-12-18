Presidente del STJ tomó juramento a la Dra. Bitar de Papa como fiscal general

El Dr. López Alzogaray puso en funciones a la nueva titular del Ministerio Público Fiscal, quien ya cumplía funciones en ese organismo desde hace muchos años.

Hoy 19:03

La Dra. Olga Mariela Bitar de Papa se convirtió hoy en fiscal general de Santiago del Estero, luego de prestar el juramento de rigor ante el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Federico López Alzogaray, quien estuvo acompañado en el estrado por los vicepresidentes primero y segunda del Alto Cuerpo, Dr. Eduardo Llugdar y Dra. Ana Rosa Rodríguez, respectivamente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A la ceremonia protocolar asistió la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde O´Mill y el subsecretario de esa cartera, Dr. Ramiro Santillán; el defensor general, Dr. Enrique Billaud; el fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate; magistrados, funcionarios, empleados del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos, familiares y allegados a la fiscal general designada.

En primer lugar, se dio lectura al Decreto 48, fechado el pasado 16 de diciembre, por el que la Cámara de Diputados de Santiago del Estero aprobó el pliego enviado por el gobernador de la provincia, Sr. Elías Suárez, que propuso en el cargo de fiscal general, en propiedad, a la Dra. Bitar de Papa. De inmediato, la secretaria de Superintendencia del STJ, Dra. Ana Isabel Navarro, leyó la Acordada emitida por el Alto Cuerpo en relación a este nombramiento.

De esa manera, se dio cumplimiento a lo establecido en el Art. 160, incisos 16, 202 y concordantes de la Constitución provincial.

Una vez finalizada la ceremonia de juramento, el Dr. López Alzogaray brindó un breve mensaje, en el que destacó que la nueva fiscal cuenta con el acompañamiento del máximo tribunal y todos los magistrados que componen el Poder Judicial provincial.

Asimismo, resaltó: “Sabemos de su capacidad y dedicación en el Ministerio Público Fiscal, en el que venía desempeñándose como coordinadora. Tenemos una gran expectativa que, seguramente y como acontece siempre que una persona que tiene experiencia, aborda un nuevo lugar de trabajo. Vamos a acelerar el rumbo en beneficio de la Justicia, para mejorarla en cuanto a todo lo que es funcional en la actividad del Poder Judicial que, obviamente, trabaja junto con la Defensoría General y con el Ministerio Público Fiscal”.

Por último, dijo que “le deseamos el mayor de los éxitos, porque estamos convencidos de que así será, y le deseamos muchísima suerte en la gestión”.

Por su parte, la Dra. Bitar de Papa agradeció esas palabras y a todas las personas que estuvieron vinculadas con su designación, como el gobernador Suárez; el vicegobernador, Dr. Carlos Silva Neder; el senador nacional, Dr. Gerardo Zamora; a la ministra O´Mill y a la Legislatura de la Provincia, así como también a sus familiares directos, padres, esposo e hijos.

En el comienzo de su alocución, afirmó: “Asumo hoy la responsabilidad más trascendente de mi carrera profesional. Lo hago con el corazón lleno de gratitud, pero, por sobre todo, con la plena conciencia del deber que este cargo exige. No recibo este nombramiento como un honor personal, sino como un mandato de servicio hacia cada ciudadano de nuestra provincia”.

En otro tramo de su discurso, aseveró que “mi gestión en el Ministerio Público Fiscal no será de puertas cerradas ni de legajos distantes. Asumo este compromiso bajo un estricto sentido ético”.

En tanto, señaló que “estoy aquí para sumar. Por ello, invito a mis pares, los señores miembros del Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia, al señor defensor general de la provincia, a los señores magistrados y funcionarios del Poder Judicial, a trabajar de manera mancomunada, donde nuestro objetivo sea garantizar una justicia activa, que responda con celeridad a las demandas de la sociedad”.