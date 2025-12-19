El Banco Mundial aprobó un préstamo de US$300 millones para subsidiar las tarifas de gas en la Argentina

Mientras el Gobierno avanza con un nuevo esquema de clasificación de los usuarios, la entidad multilateral financiará la ayuda estatal a los sectores más vulnerables.

Hoy 19:14

El Banco Mundial informó este viernes que su directorio aprobó un préstamo de US$300 millones para la Argentina. El crédito tiene tasa variable y se reembolsará en 32 años, tras un período de gracia de 7 años.

La entidad multilateral explicó que la financiación contribuirá a fortalecer la capacidad para optimizar el alcance de los subsidios al gas, de modo tal de proteger a los hogares más vulnerables y promover la sostenibilidad fiscal y ambiental del sector energético.

Según detalló el Banco Mundial, se trata de un financiamiento adicional al proyecto “Apoyo a la transición a un sector eléctrico sustentable”, que ya respaldó la mejora del Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE). Esa iniciativa reclasificó a 1,2 millones de hogares.

“Acompañamos los esfuerzos del Gobierno por continuar mejorando la focalización de los subsidios de gas para que lleguen a las poblaciones más vulnerables, quienes destinan un mayor porcentaje de sus ingresos en satisfacer sus necesidades energéticas”, afirmó Marianne Fay, directora del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay.

Con el nuevo proyecto, se prevé alcanzar tanto a usuarios de red como de gas envasado, con especial atención a los hogares de bajos ingresos y regiones sin acceso a gas por red, donde la población depende del gas envasado para satisfacer sus necesidades energéticas, principalmente, para cocinar.

“El proyecto simplificará, armonizará y modernizará los diversos esquemas de subsidios para el suministro de gas, mejorando tanto la eficiencia como la accesibilidad. En particular, se prevé la integración de los beneficiarios de gas envasado a un registro, facilitando su acceso a subsidios y programas complementarios”, destacó el comunicado del Banco Mundial.

Y agregó que, al ajustar mejor el esquema de subsidios a los patrones de consumo de energía de los hogares, se busca mejorar la equidad del sistema y el uso de la energía, disminuir el consumo, incentivar medidas de eficiencia energética y reducir gastos innecesarios.