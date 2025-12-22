El Gobierno provincial anunciará una tarifa eléctrica diferenciada para el verano

La medida será presentada esta tarde y busca reducir el impacto del consumo de energía durante los meses de mayor demanda.

Hoy 13:18

El Gobierno de la Provincia anunciará esta tarde una reducción en la tarifa de electricidad, mediante la implementación de un esquema diferenciado para la temporada de verano. La medida tiene como objetivo aliviar el impacto del consumo energético durante los meses de mayores temperaturas.

La iniciativa apunta a acompañar a los usuarios en un período del año en el que la demanda eléctrica se incrementa de manera considerable, principalmente por el uso intensivo de sistemas de refrigeración en los hogares.

Durante la jornada se brindarán detalles sobre el alcance de la tarifa diferenciada, los sectores alcanzados y las condiciones de aplicación de la medida, que forma parte de las políticas provinciales destinadas a mitigar el costo de los servicios esenciales.