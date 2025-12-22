Colecta solidaria: piden ayuda para trasladar a Mía Martina al Hospital Garrahan

La niña de 12 años sufrió graves quemaduras tras el incendio de su vivienda, ocurrido la semana pasada.

Una campaña solidaria se puso en marcha en Santiago del Estero para ayudar a Mía Martina, una niña de 12 años que sufrió graves quemaduras junto a su mamá, Marcia, tras el incendio de su vivienda. Debido a la complejidad de las lesiones, la menor debe ser trasladada de urgencia al Hospital Garrahan, en la Ciudad de Buenos Aires, donde recibirá atención médica especializada.

Según se informó, Mía viajará acompañada por su abuela y su tía, ya que su madre continúa internada en proceso de recuperación. La colecta tiene como objetivo cubrir los gastos de traslado, alimentación, estadía y costos médicos, indispensables para afrontar esta difícil situación lejos de casa.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de Mercado Pago, a nombre de Liz Carolina Luna, CUIT/CUIL 27-44409741-3, CVU: 0000003100022719049950. Desde la familia remarcan que toda ayuda suma y que donar, compartir y acompañar también salva, apelando a la solidaridad de la comunidad santiagueña en este momento tan delicado.