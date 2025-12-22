Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 DIC 2025 | 23º
X
Locales

Seguí en vivo la Edición Central de Noticiero 7

Como todas las noches, Noticiero 7 te acerca toda la actualidad local, nacional y mundial.

Hoy 20:59

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Tragedia en la Ruta 9: al menos cinco muertos tras un brutal choque entre un auto y una camioneta
  2. 2. El comisionado de Amicha es uno de los heridos del accidente que dejó cinco víctimas fatales en la Ruta 9
  3. 3. Tragedia vial en Tintina: murió un joven tras un vuelco en la Ruta 92 y otros tres permanecen graves
  4. 4. Grave: alumna de 16 años denunció que fue abusada cuando participaba de un evento escolar
  5. 5. Revelan que el joven degollado fue mandado a ejecutar por su tío en un ajuste de cuentas narco
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT