Elisa Carrió aseguró que “hay una íntima relación” entre Sergio Massa y Pablo Toviggino

La fundadora de la Coalición Cívica y denunciante de la compra de la mansión de Pilar aseguró que hay múltiples delitos previos al lavado.

Hoy 22:51

En medio de la causa que investiga la corrupción de la AFA y el vínculo de sus principales directivos con la política, Elisa Carrió aseguró que Pablo Toviggino, el tesorero de la entidad, tiene "una íntima relación" con Sergio Massa. Además, anticipó que tiene "mucho" para denunciar de Santiago del Estero y de los dólares a los que accedían los dirigentes del fútbol argentino cuando el exintendente de Tigre era ministro de Economía del presidente Alberto Fernández, pese al cepo entonces impuesto.

"Tengo mucho de Santiago del Estero. Son cosas distintas, una es Santiago del Estero, otra es la plata de la AFA, otra es la de Estados Unidos y otra es el narcotráfico. Acá maneja Sergio Massa, hay una íntima relación entre Sergio Massa y Toviggino, sobre todo cuando fue ministro para autorizar la salida de dólares", dijo Carrió.

La fundadora de la Coalición Cívica y denunciante de la mansión atribuida a la mano derecha de Chiqui Tapia remarcó, en una entrevista en radio Rivadavia, que Toviggino recibía la colaboración de Massa para poder sacar del país dólares, por lo que la Justicia investiga las propiedades y una presunta red de testaferros entorno al poder de la AFA.

A su vez, Carrió advirtió que si la causa judicial cambia de jurisdicción a Campana podría ser manipulada por algún magistrado que muestre favoritismo con los imputados, por lo que pidió que la mantenga el Juzgado Penal Económico Número 10, a cargo de Marcelo Aguinsky.

De igual manera, sugirió que la investigación que encabeza con presentaciones sobre propiedades en Santiago del Estero no sea juzgada por la Justicia de esa provincia.