Piden colaboración para dar con Lola, perrita extraviada en el Barrio Colón

La mascota desapareció este domingo al mediodía en Maipú 742. La familia está de viaje y solicita colaboración de los vecinos para dar con su paradero.

Hoy 16:42

Lola, una perrita que llevaba un collar violeta al momento de desaparecer, se extravió este domingo al mediodía en la dirección Maipú 742, en el barrio Colón.

Su familia, que se encuentra de viaje, pide ayuda a la comunidad para localizarla. Quien tenga información sobre su paradero o la encuentre, puede comunicarse con Diego al teléfono 3855-220693.

Se solicita a los vecinos que, en caso de ver a Lola, la retengan de manera segura hasta que puedan contactar a su familia. Toda colaboración será de gran ayuda para reunirla con sus dueños.