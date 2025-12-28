Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 DIC 2025 | 29º
X
Mascotas

Piden colaboración para dar con Lola, perrita extraviada en el Barrio Colón

La mascota desapareció este domingo al mediodía en Maipú 742. La familia está de viaje y solicita colaboración de los vecinos para dar con su paradero.

Hoy 16:42
Lola

Lola, una perrita que llevaba un collar violeta al momento de desaparecer, se extravió este domingo al mediodía en la dirección Maipú 742, en el barrio Colón.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Su familia, que se encuentra de viaje, pide ayuda a la comunidad para localizarla. Quien tenga información sobre su paradero o la encuentre, puede comunicarse con Diego al teléfono 3855-220693.

Se solicita a los vecinos que, en caso de ver a Lola, la retengan de manera segura hasta que puedan contactar a su familia. Toda colaboración será de gran ayuda para reunirla con sus dueños.

TEMAS Mascotas perdidas

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. VIDEO | Violencia extrema a la salida de un boliche: armas blancas, disturbios y un policía herido
  2. 2. El tiempo para este domingo 28 de diciembre en Santiago del Estero: jornada inestable y bajo alerta amarilla
  3. 3. La bomba del mercado de pases: el Changuito Zeballos jugará en Central Córdoba
  4. 4. El Comité de Emergencias Municipal trabaja para normalizar la situación tras la intensa lluvia
  5. 5. “Presunta estafa en 40 mil dólares”: denunciaron a Ramiro Petros por la venta de un Audi
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT