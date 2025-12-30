Marco Iacobellis se convirtió en el segundo refuerzo de Central Córdoba

El volante llega a préstamo desde All Boys por un año y con opción de compra. El Ferroviario sigue activo en el mercado y define su plantel para la temporada 2026.

Hoy 10:40

Central Córdoba cerró la incorporación de Marco Iacobellis, quien se transforma en un nuevo refuerzo del equipo santiagueño. All Boys, dueño de su pase, lo cede a préstamo por un año con opción de compra, luego de su último paso por San Martín de San Juan.

La negociación se dio en paralelo a un mercado de pases intenso para el club del barrio Oeste, que en las últimas horas ya anunció la llegada del defensor santiagueño Lucas Bernabéu como su primera cara nueva para la temporada 2026.

Además, la dirigencia mantiene negociaciones avanzadas para sumar al defensor Agustín Quiroga (proveniente de Chacarita, con pase en Independiente) y al volante Joaquín Flores, juvenil de River Plate. En la misma línea, continúan las charlas por Adrián “Toto” Fernández, ex San Telmo, cuyo pase pertenece a Racing.

En cuanto a las salidas se encuentran Lucas Abascia, Brian Cufré, Matías Perelló, Gastón Verón, José Florentín, Matías Godoy y Lucas Besozzi, en el marco de una renovación profunda del plantel.

El plantel profesional iniciará la pretemporada el viernes 2 de enero en nuestra ciudad y luego viajará a Córdoba, donde realizará una concentración y disputará una serie de amistosos preparatorios de cara al inicio de la competencia oficial.

Central Córdoba busca llegar con un plantel renovado y competitivo a un 2026 que se presenta exigente.