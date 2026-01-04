Ingresar
Maico Quiroz es nuevo refuerzo de Güemes para la Primera Nacional 2026

El volante ofensivo de 24 años llega para potenciar el ataque de cara a una temporada exigente y con objetivos altos.

Hoy 18:04

Maico Quiroz es oficialmente nuevo refuerzo del plantel que dirige Juan Vita para afrontar la temporada 2026 de la Primera Nacional. El mediocampista ofensivo se suma al proyecto con la expectativa de aportar creatividad, dinámica y presencia en los últimos metros del campo.

Quiroz tiene 24 años, nació en Buenos Aires, mide 1,75 metros. Se desempeña como volante ofensivo.

En la última temporada, durante el 2025, el mediocampista disputó 16 partidos y registró 2 asistencias, mostrando regularidad dentro de un contexto competitivo. Además, cuenta con experiencia en clubes importantes del fútbol argentino como Racing Club, Sarmiento de Junín y Chacarita Juniors, recorrido que le aporta rodaje y conocimiento de la categoría.

TEMAS Club Atlético Güemes Primera Nacional

