Olímpico abre el año en casa ante San Lorenzo en un duelo directo por salir del fondo

El Negro quiere arrancar el 2026 con una alegría ante el Ciclón. Arranca a las 22 en el estadio “Vicente Rosales”.

Hoy 09:47

Olímpico de La Banda recibirá este martes a San Lorenzo de Almagro en el Vicente Rosales, en lo que será su primer compromiso como local en 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro se jugará desde las 22 horas, con arbitraje de Pablo Estévez, Alberto Ponzo y Andrés Barbarini, y será televisado en vivo por Basquetpass.

El cruce tiene un valor clave por el presente de ambos equipos. El Negro y el Ciclón llegan con el mismo récord de cinco victorias y diez derrotas, ubicados en las posiciones 17 y 16 respectivamente, por lo que el resultado será determinante en la pelea por despegarse del fondo de la tabla.

En el conjunto bandeño se confirmó en las últimas horas el corte de Richard Granberry, debido a un recorte presupuestario. Ante este panorama, el entrenador Martín Villagrán deberá reorganizar la rotación en el poste bajo, donde Santino Romegialli tendrá mayor protagonismo y Gonzalo Bressan aparece como el pívot titular.

Por el lado de San Lorenzo, se ratificó la continuidad del base Lucas Pérez, una ficha de experiencia que le aporta conducción y equilibrio al equipo azulgrana en un momento sensible de la temporada.

En la previa del encuentro, Valentín Forestier remarcó la importancia del duelo y dejó en claro el enfoque del equipo: “Es un partido difícil contra un rival directo. Va a ser clave para nosotros, buscando volver a la victoria. Tenemos que hacerlo desde la defensa y, en ataque, compartir la pelota para encontrar el mejor tiro”.