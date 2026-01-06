Sarmiento tendría día, horario y sede para su debut en la Copa Argentina ante Lanús

A falta de confirmación oficial, el Profe enfrentaría al Granate por los 32avos en Buenos Aires.

Hoy 13:06

Sarmiento de La Banda ya tendría definido el día, horario y escenario para su estreno en la Copa Argentina.

Aunque resta la confirmación oficial por parte de la organización, el conjunto bandeño enfrentaría a Lanús el domingo 18 de enero, desde las 21.15, en el Estadio Ciudad de Caseros, por los 32avos de final del certamen.

El cruce marcaría el inicio de la competencia oficial para el equipo santiagueño en la temporada 2026, con un desafío exigente ante un rival de Primera División y actual campeón sudamericano.

Para el Profe, el encuentro representa una buena oportunidad para medirse ante un adversario de jerarquía y buscar un golpe que lo meta en la siguiente instancia.

En las próximas horas se espera la confirmación formal del partido, tanto en lo referido a la fecha y el horario como a la sede, para que ambos clubes puedan ajustar los detalles finales de la planificación. Mientras tanto, en La Banda ya se palpita un debut que promete ser histórico.