Se busca a Leo, un gato perdido a la altura del predio de Lugones

El felino escapó la noche del 5 de enero en la zona de Lugones y Pedro León Gallo. Sus dueños piden ayuda para encontrarlo.

Hoy 15:31

Leo, un gato muy arisco, se perdió la noche del 5 de enero cerca de la medianoche. El animal cayó de su transportadora en la intersección de Lugones y Pedro León Gallo, y se perdió de vista a la altura del predio de Lugones.

Hasta el momento no se tienen noticias sobre su paradero. Se solicita a quienes puedan tener información que se comuniquen al 3855750063.

Los dueños residen en Villa del Carmen, pero están dispuestos a trasladarse a cualquier lugar donde se informe que Leo pudo haber sido visto.

Cualquier colaboración será muy valiosa para ayudar a que Leo regrese a su hogar.