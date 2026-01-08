Ingresar
Güemes ya tendría sus primeros amistosos de cara al debut en la Primera Nacional

El Gaucho comenzaría su serie de partidos de preparación para llegar de la mejor forma al inicio de campeonato.

Hoy 13:24
Güemes pretemporada

Güemes ya tendría acordados sus primeros amistosos de pretemporada de cara a la Primera Nacional 2026, con el objetivo de llegar con ritmo de competencia al inicio del torneo.

El primer ensayo sería ante San Martín de Tucumán, con fecha todavía a confirmar, aunque se habla del 24 o 25 de enero como posibles días para el encuentro. Luego, el conjunto santiagueño se mediría el 31 de enero frente a Mitre, en un clásico preparatorio que servirá para ajustar detalles futbolísticos. Se evalúa jugar uno más que sería antes del duelo con los tucumanos. 

En cuanto al arranque oficial, el Gaucho debutará como local el domingo 8 de febrero, cuando reciba a Nueva Chicago en Santiago del Estero, en el primer compromiso del campeonato de la Primera Nacional.

De esta manera, el equipo que dirige Juan Vita empieza a delinear su camino de preparación, combinando amistosos exigentes y trabajo de pretemporada con el objetivo de ser competitivo desde el inicio del torneo.

