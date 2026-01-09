Llegó el día: el Gobierno nacional paga vencimientos de deuda por u$s4.300 millones

Según informaron desde el Ministerio de Economía de la Nación, el pago se realizará sin sobresaltos. El jueves ya se giraron los fondos para los Globales, según indicaron fuentes oficiales.

Hoy 06:03

El Gobierno afrontará este viernes 9 de enero el primer gran desafío que tenía en el año en materia de deuda, ya que vencen u$s4.300 millones en concepto de bonos Globales y Bonares. Salvo que ocurra algo sumamente inesperado, el pago a los bonistas se realizará sin sobresaltos, con los depósitos del Tesoro, el ingreso por la venta de represas y el Repo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los depósitos del Tesoro en el Banco Central (BCRA) se ubicaban en u$s1.963 millones, según los últimos datos disponibles. Además, recientemente ingresaron u$s700 millones por la venta de las represas del Comahue.

Posteriormente, la autoridad monetaria acordó un pase pasivo (REPO) con seis entidades financieras internacionales, por u$s3.000 millones, a un plazo de 372 días, con lo cual el Gobierno completó de esta manera el pago del pasivo.

El Central pagará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que implica un costo financiero cercano al 7,4% anual.

De acuerdo a un análisis de CEPEC, "es mejor tasa que 2025 y 2024, lo que implica menor prima de riesgo, deuda más barata. Señal de confianza financiera, pero sigue siendo un roll de liquidez, no un flujo autónomo de la balanza de pagos".

Este jueves ya se giraron los fondos para el pago de los Globales

El jueves, las reservas brutas internacionales escalaron más de u$s500 millones, a u$s44.781 millones. Según informaron fuentes oficiales a Ámbito, la suba se explicó por el ingreso del Repo, pero se le descontó el giro de los fondos para el pago de los Globales.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el pago de capital de los Globales es de u$s1.522 millones y los intereses por u$s1.042 millones. También resta el pago de los Bonares que es de u$s1.187 millones de capital y u$s462 de intereses.

Los Globales, según precisó el economista Gabriel Caamaño, están depositados afuera, por lo que la plata se gira al exterior, mientras que los bonares que en su mayoría son locales y el pago queda en los encajes.