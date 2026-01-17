En plena crisis, el Real Madrid de Mastantuono se mide ante Levante en el Santiago Bernabéu

Por la fecha 20 de LaLiga, el Merengue afronta un duelo más que importante tras la eliminación histórica ante Albacete. Choca desde las 10.

El Real Madrid de Mastantuono vuelve al Santiago Bernabéu este sábado para enfrentar a Levante por la fecha 20 de La Liga, en un clima cargado de tensión tras la eliminación en Copa del Rey y con Álvaro Arbeloa debutando como técnico interino. El partido comenzará a las 10:00 (hora argentina) y se verá en vivo por DSports y DGO+.

La semana fue convulsionada en la Casa Blanca. El lunes 13 de enero se confirmó la destitución de Xabi Alonso, quien dejó el cargo tras apenas 232 días luego de la derrota en la Supercopa de España ante Barcelona y una racha negativa de seis caídas en nueve partidos. Su lugar fue ocupado por Álvaro Arbeloa, hasta ahora técnico del Castilla, que asumió como interino en medio de un vestuario golpeado y plagado de lesiones.

El estreno de Arbeloa no pudo ser peor: el miércoles, el Real Madrid cayó 3-2 ante Albacete en octavos de final de la Copa del Rey, con un gol en tiempo de descuento de Jefte Betancor, que selló la primera victoria histórica del conjunto manchego frente a los blancos. Esa derrota dejó al Madrid sin margen y con la obligación de reaccionar de inmediato en el torneo local.

El panorama no es sencillo en lo físico. Antonio Rüdiger es seria duda por una molestia en la rodilla, mientras que Trent Alexander-Arnold, Éder Militão y Ferland Mendy están descartados. La buena noticia para Arbeloa es que Kylian Mbappé y Rodrygo Goes llegarían en condiciones y serían titulares ante un rival necesitado.

Del otro lado estará Levante, que pelea por la permanencia y ocupa zona de descenso junto a Valencia y Real Oviedo. El equipo dirigido por Julián Calero necesita sumar con urgencia, aunque sabe que visitar el Bernabéu, incluso con un Madrid en crisis, es uno de los desafíos más complejos del calendario. El contexto es ideal para un partido cargado de presión y con mucho en juego.

