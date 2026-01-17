Video: intentó robar un local de iPhones en pleno Centro, pero solo causó daños

Un comerciante denunció daños en la vidriera de su local de venta de celulares, ubicado en pleno centro de la ciudad Capital, tras un intento de robo ocurrido durante la madrugada de este viernes.

Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría Comunitaria N.º 1, el damnificado, un hombre de 56 años, advirtió la rotura de una pared vidriada en el frente de su negocio, situado sobre calle Urquiza al 100, donde funciona un local que comercializa teléfonos y accesorios de la marca Apple.

De acuerdo al relato del propietario, el daño fue provocado minutos después de las 3 de la madrugada, horario que pudo establecer a partir de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del comercio.

El comerciante indicó además que, tras revisar el interior del local, no logró constatar la sustracción de mercadería ni otros elementos, por lo que el hecho fue denunciado como un episodio de daños, mientras trabajan para identificar al delincuente.

La causa quedó bajo intervención del Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal Martín Silva, mientras que personal policial inició las actuaciones correspondientes.