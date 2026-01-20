Ingresar
En vivo: Real Madrid recibe a Mónaco con la obligación de volver al triunfo en la Champions

En el Santiago Bernabéu, el Real Madrid enfrentará a Mónaco este martes desde las 17, por la séptima fecha de la fase liga de la Champions League, con la necesidad de recuperarse tras la caída ante el Manchester City.

Hoy 17:21

El Real Madrid buscará dejar atrás el tropiezo europeo y reencontrarse con la victoria en su casa. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa, que cuenta con el argentino Franco Mastantuono, suma 12 puntos en la Champions gracias a cuatro triunfos y dos derrotas, y se mantiene bien posicionado de cara a la recta final de la fase liga. En el plano local, viene de vencer 2-0 a Levante y es segundo en La Liga con 48 unidades, a solo un punto de Barcelona.

