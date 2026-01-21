Güemes suma rodaje con un amistoso ante la Reserva de Unión Santiago

El Gaucho continúa con su preparación de cara a la Primera Nacional y afrontará un nuevo amistoso en el estadio Roberto Molinari.

Hoy 08:54

Güemes, que transita la etapa final de su puesta a punto para el Campeonato de la Primera Nacional de AFA, disputará un encuentro amistoso ante la Reserva de Unión Santiago.

El encuentro se disputará en el estadio Roberto Molinari y tendrá una duración total de 90 minutos, divididos en tres períodos de 30 minutos cada uno. El formato permitirá al cuerpo técnico de Güemes probar variantes, observar rendimientos individuales y administrar cargas físicas en plena pretemporada.

Para el Gaucho, que milita en una categoría superior, este tipo de compromisos resulta clave para aceitar el funcionamiento colectivo y consolidar una base de jugadores de cara al inicio del torneo. Además, sirve para evaluar alternativas y darle ritmo competitivo al plantel en un contexto controlado.