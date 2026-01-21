Crece la expectativa por el discurso de Javier Milei en Davos

En el marco de su viaje a Suiza, el Presidente se presenta este miércoles en el Foro Económico Mundial, donde buscará aprovechar la ocasión para mostrarse como referente de la derecha global. Expone a las 11:45 hora argentina.
La expectativa es total en Suiza por la presentación de Javier Milei en el Foro Económico Mundial. Según informó la Oficina del Presidente, el mandatario hablará ante los líderes globales a partir de las 11:45 (hora argentina).
Según se supo, tras su reciente paso por Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-UE, Milei brindará un discurso en el que se esperan fuertes definiciones geopolíticas y una marcada alineación con la visión internacional del presidente estadounidense Donald Trump.
Mirá aquí la transmisión en vivo: