Crece la expectativa por el discurso de Javier Milei en Davos

En el marco de su viaje a Suiza, el Presidente se presenta este miércoles en el Foro Económico Mundial, donde buscará aprovechar la ocasión para mostrarse como referente de la derecha global. Expone a las 11:45 hora argentina.

Hoy 11:29
La expectativa es total en Suiza por la presentación de Javier Milei en el Foro Económico Mundial. Según informó la Oficina del Presidente, el mandatario hablará ante los líderes globales a partir de las 11:45 (hora argentina).

Según se supo, tras su reciente paso por Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-UE, Milei brindará un discurso en el que se esperan fuertes definiciones geopolíticas y una marcada alineación con la visión internacional del presidente estadounidense Donald Trump.

Mirá aquí la transmisión en vivo:

