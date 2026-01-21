Los tres delanteros que Boca tiene en carpeta y el estado de las negociaciones

Tras caerse la llegada de Hinestroza, el Xeneize acelera gestiones para reforzar el ataque. Ángel Romero, Alexis Cuello y Chimy Ávila, los nombres que analiza la dirigencia.

Hoy 15:28

La frustrada negociación con Atlético Nacional por Marino Hinestroza dejó malestar en Boca, pero no detuvo la búsqueda. Con el objetivo de sumar jerarquía ofensiva para el ciclo de Claudio Úbeda, la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme mantiene conversaciones por tres delanteros y confía en cerrar al menos dos refuerzos en este mercado de pases.

El contexto apura decisiones. Las lesiones simultáneas de Edinson Cavani, Milton Giménez y Miguel Merentiel expusieron una carencia inesperada en el plantel. De cara al debut ante Riestra, el DT deberá recurrir a Lucas Janson y promover a Iker Zufiaurre para contar con variantes, una situación que reforzó la necesidad de incorporar atacantes.

Uno de los apuntados es Ángel Romero, quien quedó libre tras finalizar su contrato con Corinthians. El paraguayo de 33 años ya inició charlas con Riquelme y podría llegar con el pase en su poder, siguiendo los pasos de su hermano Óscar, que vistió la camiseta xeneize entre 2022 y 2023. El interés es concreto, aunque las negociaciones con los Romero suelen ser complejas.

Otro nombre fuerte es Alexis Cuello. San Lorenzo pidió tres millones de dólares limpios por el 60% del pase y rechazó una primera oferta de 2,5 millones brutos. Pese a eso, en Boedo no cierran la puerta y esperan una nueva propuesta en los próximos días, mientras intentan mejorarle el contrato al delantero.

Por último aparece Chimy Ávila, hoy en Betis. El atacante de 31 años, con pasado en las inferiores de Boca, dejó abierta la posibilidad de volver a Argentina. En el club creen que su llegada sería más viable en el mercado de junio, aunque nadie descarta que el escenario cambie a corto plazo.

Además, Boca consultó a Banfield por Rodrigo Auzmendi, delantero de 25 años que fue de lo mejor del Taladro el último semestre. Desde el Sur podrían negociarlo para hacer caja. Mientras tanto, el Xeneize sigue inhibido y es uno de los dos equipos de Primera que aún no sumó refuerzos, una situación que buscará revertir en los próximos días.