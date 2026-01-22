En vivo: con el objetivo de arrancar con el pie derecho, Unión enfrenta a Platense en Santa Fe

El Tatengue recibe al Calamar este jueves desde las 20:00 en el estadio 15 de Abril.

Hoy 19:21

Unión y Platense se enfrentarán este jueves, desde las 20:00, en el estadio 15 de Abril, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo santafesino buscará hacerse fuerte en casa para arrancar con el pie derecho, mientras que el Calamar afronta un debut exigente en medio de una temporada cargada de desafíos a nivel local e internacional.

