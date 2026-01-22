En vivo: Huracán, con público visitante, enfrenta a un Banfield inhibido y sin refuerzos

El Taladro y el Globo se medirán este jueves desde las 20:00 en el estadio Florencio Sola, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026.

Hoy 19:22

Banfield y Huracán se enfrentarán este jueves, desde las 20:00, en el estadio Florencio Sola, en uno de los partidos que marcará el inicio del Torneo Apertura 2026. El Taladro buscará hacerse fuerte como local en un contexto complejo, mientras que el Globo intentará comenzar con el pie derecho una temporada que despierta expectativa en Parque Patricios.

