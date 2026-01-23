En vivo: San Lorenzo quiere arrancar con el pie derecho ante el exigente Lanús

El Ciclón y el Granate se ven las caras desde las 19 en el Nuevo Gasómetro.

San Lorenzo y Lanús se enfrentarán este viernes desde las 19.00 en el Nuevo Gasómetro, por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En el Bajo Flores, el Ciclón iniciará un nuevo ciclo luego de un año complejo en lo institucional, mientras que el Granate llega con rodaje y confianza tras su debut oficial.

