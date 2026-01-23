Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 ENE 2026 | 35º
X
Somos Deporte

En vivo: Independiente y Estudiantes ponen primera en un duelo que promete

El Rojo recibe al campeón por la fecha inaugural del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Hoy 18:45

Independiente y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este viernes desde las 20:00 en el Estadio Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026. El Rojo buscará arrancar el campeonato con el pie derecho, aunque tendrá enfrente a un Pincha que llega con el envión de haber sido campeón del Clausura 2025.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÀ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Independiente Club Estudiantes de La Plata

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios
  2. 2. Detuvieron al esposo y al yerno de la mujer hallada muerta en el barrio San Jorge de Añatuya
  3. 3. Un video respalda la versión de la abogada santiagueña retenida en Brasil
  4. 4. Grave accidente entre una moto y un auto en la Ruta 51, a la altura de Misky Mayu
  5. 5. Discutió con su familia, los atacó con un palo y murió de un infarto
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT