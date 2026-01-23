En vivo: Independiente y Estudiantes ponen primera en un duelo que promete

El Rojo recibe al campeón por la fecha inaugural del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Hoy 18:45

Independiente y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este viernes desde las 20:00 en el Estadio Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026. El Rojo buscará arrancar el campeonato con el pie derecho, aunque tendrá enfrente a un Pincha que llega con el envión de haber sido campeón del Clausura 2025.

