Talleres y Newell’s abren el Apertura en Córdoba con promesas de renovación

Talleres y Newell’s Old Boys se enfrentarán este viernes desde las 22.15 en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Tras un 2025 por debajo de las expectativas, ambos equipos iniciarán el nuevo año con la intención de cambiar la imagen apoyados en refuerzos y nuevos proyectos.

El conjunto de Barrio Jardín fue uno de los que más sintió la última temporada y por eso impulsó una renovación del plantel. La principal apuesta fue la llegada de Ronaldo Martínez, goleador del último Torneo Clausura, quien arribó desde Platense para mejorar la baja eficacia ofensiva que mostró la “T”. Además, desde Brasil se sumó Juan Sforza, a préstamo, tras su paso por Vasco da Gama.

En Rosario, el arranque de año fue movido para la Lepra. La denuncia de su exentrenador Cristian Fabbiani por una supuesta deuda de 160 mil dólares, luego negada por el propio “Ogro”, generó ruido en lo institucional. Sin embargo, el foco está puesto en el inicio del campeonato y en la expectativa que genera el nuevo cuerpo técnico.

Newell’s será dirigido por Favio Orsi y Sergio Gómez, quienes regresan al fútbol argentino tras haber sido campeones del Torneo Apertura con Platense. Para reforzar el plantel, el club sumó a Gabriel Arias, Franco García, Nicolás Goitea, Walter Núñez y Matías Cóccaro, con la idea de ser protagonista.

