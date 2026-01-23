Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán van por un debut triunfal en Mendoza

La Lepra mendocina recibe al Decano por la primera fecha del Torneo Apertura.

Hoy 11:21

Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán se enfrentarán este viernes desde las 22.15 en el Estadio Bautista Gargantini, por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En Mendoza, la Lepra pondrá primera en medio de la incertidumbre por el futuro de Sebastián Villa, mientras que el Decano buscará iniciar el 2026 con una imagen renovada tras un flojo 2025.

El equipo mendocino llega como vigente campeón de la Copa Argentina y el domingo pasado inició la defensa del título con un triunfo 2-0 ante Estudiantes de Buenos Aires, resultado que también marcó el comienzo de una temporada exigente, con triple competencia por su clasificación a la Copa Libertadores. Sin embargo, el panorama no es del todo claro en cuanto a la conformación del plantel.

La principal incógnita pasa por Sebastián Villa. El delantero colombiano aún no se reincorporó a los entrenamientos y fue notificado de que, en caso de no encontrar un destino que cumpla con las condiciones económicas que pretende el club, deberá volver a entrenar este lunes con el plantel profesional.

Atlético Tucumán, por su parte, llega con buenas sensaciones tras su pretemporada en Uruguay. El conjunto dirigido por Hugo Colace venció 2-1 a Cerro Largo y 2-1 a Progreso en sus amistosos oficiales, además de imponerse ante Everton de Viña del Mar en un cruce informal.

Para el debut, el Decano podrá contar con los ocho refuerzos que cerró en este mercado de pases. Entre ellos se destacan Martín Benítez, Ezequiel Ham y Gastón Suso, incorporaciones que alimentan la ilusión de mejorar el rendimiento mostrado la temporada pasada.

Datos del partido