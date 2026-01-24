En vivo: Racing pone primera en el Torneo Apertura con su visita a Gimnasia y Esgrima La Plata

La “Academia” busca recuperarse luego de que se le escapara el título en el Clausura en una final para el infarto.
Racing pondrá primera en el Torneo Apertura 2026 este sábado, cuando visite a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Juan Carmelo Zerillo, con el objetivo de arrancar el año con el pie derecho. El encuentro comenzará a las 19.30, contará con VAR a cargo de Adrián Franklin y tendrá cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas.
