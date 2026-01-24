En vivo: Racing pone primera en el Torneo Apertura con su visita a Gimnasia y Esgrima La Plata

La “Academia” busca recuperarse luego de que se le escapara el título en el Clausura en una final para el infarto.

Hoy 19:00

Racing pondrá primera en el Torneo Apertura 2026 este sábado, cuando visite a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Juan Carmelo Zerillo, con el objetivo de arrancar el año con el pie derecho. El encuentro comenzará a las 19.30, contará con VAR a cargo de Adrián Franklin y tendrá cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas.

