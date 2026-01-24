El Inter Miami de Messi juega un amistoso en Perú con fuerte seguridad tras el escándalo en Alianza Lima

Lionel Messi y Inter Miami afrontarán este sábado su primer partido del año ante Alianza Lima, en un contexto cargado de tensión en Perú. El amistoso se disputará en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), apenas días después del escándalo que estalló en el club local por una denuncia de abuso sexual que involucra a tres futbolistas del plantel.

El encuentro, que abrirá la Gira de Campeones del equipo estadounidense, comenzará a las 17:00 hora local (19:00 de Argentina). El horario fue modificado en las últimas horas para reforzar los controles de seguridad y prevenir incidentes, tras un pedido especial de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La situación en Alianza Lima se agravó luego de que hinchas del club irrumpieran en un entrenamiento abierto, increpando a jugadores y cuerpo técnico. La protesta se produjo tras conocerse que Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña están siendo investigados por una denuncia de agresión sexual, por un hecho que habría ocurrido durante la pretemporada en Uruguay, más precisamente en Montevideo.

Ante el avance de la causa, los tres futbolistas fueron suspendidos de manera indefinida, mientras el clima en el fútbol peruano se volvió cada vez más tenso. El episodio obligó a reforzar el operativo de seguridad para el amistoso ante Inter Miami, considerado de alto riesgo por la presencia de Messi y por el delicado momento institucional del club blanquiazul.

La preocupación se incrementó porque ese mismo día se llevará a cabo la Noche Crema de Universitario, el clásico rival de Alianza Lima, lo que llevó a las autoridades a extremar precauciones. El club, que este año disputará la Copa Libertadores y cuenta con Paolo Guerrero (42 años) en su plantel, busca dejar atrás una semana marcada por la violencia y la pérdida de control en su estadio.

Más allá del contexto externo, el partido marcará el inicio de una gira internacional para Messi y el Inter Miami, que continuará en Colombia (ante Atlético Nacional, el 31 de enero), Ecuador (frente a Barcelona de Guayaquil, el 7 de febrero) y Puerto Rico (contra Independiente del Valle, el 13 de febrero).

El equipo estadounidense, que incorporó nueve refuerzos para esta temporada, se prepara además para el debut oficial en la MLS 2026, previsto para el 21 de febrero, cuando enfrentará a Los Angeles FC en el Coliseo de Los Ángeles. Mientras tanto, en Lima, todas las miradas estarán puestas en Messi, en un amistoso atravesado por la tensión y la máxima seguridad.