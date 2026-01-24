Ingresar
En vivo: Argentinos Juniors recibe a Sarmiento con la necesidad de cambiar la cara tras el golpe en la Copa Argentina

El Bicho busca recuperarse ante el Verde en el arranque del torneo en el Estadio Diego Armando Maradona

Hoy 20:50

Argentinos Juniors y Sarmiento se enfrentarán este domingo desde las 21:00 en el Estadio Diego Armando Maradona, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026. El Bicho busca recuperarse luego de una durísima eliminación en Copa Argentina, mientras que el Verde arranca el torneo con el foco puesto en el promedio.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

