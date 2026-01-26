La mesa política se reúne en Casa Rosada y define la estrategia para las sesiones extraordinarias

El encuentro se realiza en las oficinas del Ministerio del Interior, donde los principales referentes del oficialismo analizan el temario y los pasos a seguir para avanzar con la agenda legislativa.

Hoy 10:15

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, citó a la planta completa del reducido equipo legislativo este lunes para una nueva reunión de los intercambios que se dan de manera semanal en Casa Rosada.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la idea de hoy es terminar de definir el temario para las sesiones extraordinarias que iniciarán el 2 de febrero hasta el final del mes.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ausente en las últimas ediciones, confirmó la presencia para la reunión que inició a las 9 y que cuenta con la asistencia de todos los miembros.

El horario debió ajustarse debido a los compromisos de cada actor, dado que esta tarde el presidente Javier Milei emprenderá una nueva visita a la ciudad costera de Mar del Plata para protagonizar una nueva recorrida en el marco del "Tour de la Gratitud".

Esta mañana, el primero en llegar a Casa Rosada fue Manuel Adorni, que lo hizo minutos antes de las 8. Fue secundado por el ministro del Interior, Diego Santilli, que llegó 8.45.

También desembarcaron en continuado el asesor presidencial, Santiago Caputo, y a posteriori, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

El último en llegar fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien asiste en casos particulares a la ronda. Completa la nómina de presentes el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt.

Lo cierto es que, pese a haber formalizado los temas que debatirán durante el mes de febrero, la lista parece haberse sometido a debate en las últimas horas y podría sufrir modificaciones.