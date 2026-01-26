Independiente quiere arrancar su gira por Córdoba con un triunfo ante Barrio Parque

El elenco santiagueño se presenta en la vecina provincia en una nueva noche de acción de la Liga Argentina de Básquet.

Independiente BBC comenzará este lunes una dura gira por Córdoba, donde enfrentará a Barrio Parque y Hindú en una seguidilla clave para sus aspiraciones en la temporada 2026. El conjunto santiagueño buscará sumar fuera de casa en un contexto complejo, marcado por las lesiones y un presente irregular.

El equipo dirigido por Eric Rovner llega condicionado por las bajas de Adrián Lange y Andrés Lugli, dos piezas importantes en la rotación. Lange viajó con la delegación pese a una molestia en el tobillo izquierdo y su presencia dependerá de la evolución en las próximas horas, luego de no haber sido parte del plantel en la última visita ante Suardi. En tanto, Lugli sufrió una lesión en la rodilla derecha en ese encuentro y este lunes se conocerá el diagnóstico y el tiempo estimado de recuperación.

En lo que va del 2026, Independiente disputó cinco partidos, con dos triunfos, lo que lo ubica en la undécima posición de la tabla. Esta gira marcará el cierre del mes de enero para los diablos de calle Salta, con la necesidad de mejorar su rendimiento y resultados.

El primer compromiso será ante Barrio Parque, que marcha quinto con tres victorias en cinco presentaciones en el año. El equipo cordobés ya sabe lo que es ganarle a Independiente: lo hizo en Santiago por 82-71, con un sprint final determinante. Luego será el turno de Hindú, que comparte un arranque similar al del conjunto santiagueño, con dos triunfos en cinco partidos durante 2026 y se ubica decimoquinto, con seis victorias en quince juegos en la temporada.

El duelo frente al “Verde” será este lunes a las 21:30, con el arbitraje de Fabio Alaniz y Alejandro Costa. La gira se cerrará el miércoles a las 21, cuando Independiente visite a Hindú, con Ariel Rosas y Alejandro Trías como jueces del encuentro.