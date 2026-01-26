La tormenta Fern azota a Estados Unidos y ya causó al menos 11 muertes por el frío extremo

Hasta el momento, además, se suspendieron más de 11 mil viajes aéreos. El pronóstico anticipa que las condiciones climáticas seguirán este lunes en la mitad oriental del país.

Hoy 16:14

La enorme tormenta invernal Fern, con temperaturas polares, azotaba este lunes por tercer día consecutivo a gran parte de Estados Unidos, donde causó al menos once muertes, hasta un millón de hogares sin energía eléctrica y cancelaciones de miles de vuelos.

Las autoridades advirtieron que una masa de aire procedente del Ártico provocará la caída de las temperaturas a niveles peligrosamente bajos durante algunos días más. Declararon el estado de emergencia en Washington y una veintena de estados.

Considerada por meteorólogos como uno de los peores episodios invernales de las últimas décadas en Estados Unidos, esta tormenta provocó intensas nevadas y acumulaciones de hielo con consecuencias potencialmente catastróficas, según el Servicio Nacional de Meteorología de EE.UU. (NWS).

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que encontraron cinco cuerpos al aire libre este fin de semana. "Aunque todavía no sabemos las causas de estas muertes, no hay recordatorio más poderoso del peligro del frío extremo y de la vulnerabilidad de muchos habitantes, en particular de los neoyorquinos sin hogar", dijo el alcalde en conferencia de prensa.

En el estado de Texas, las autoridades confirmaron tres muertes, incluida la de una adolescente de 16 años que murió en un accidente de trineo. En Luisiana dos personas murieron por hipotermia. Además una persona murió y otras dos resultaron heridas en un choque vinculado con las condiciones meteorológicas el sábado en el sureste de Iowa, según la policía local.