“Una cantidad embarazosamente pequeña”: cuánto cobró Alex Honnold por escalar el Taipei 101 para Netflix

El escalador estadounidense batió un récord mundial al subir en solitario y sin cuerdas el rascacielos más alto de Taiwán. La hazaña fue vista por millones, pero el pago recibido generó sorpresa y debate.

El ascenso de Alex Honnold al rascacielos Taipei 101 en Taiwán atrajo la atención internacional por dos motivos principales: el peligro extremo de la escalada y la cantidad que recibió de Netflix por realizarla.

La transmisión, realizada por la plataforma y vista por millones de personas, mostró a Honnold subiendo 508 metros de altura sin cuerdas ni equipo de protección, lo que le permitió establecer un nuevo récord mundial en escalada urbana en solitario.

A pesar del despliegue, la cifra que obtuvo el escalador por su participación fue motivo de sorpresa.

El propio Honnold la definió como “una cantidad embarazosamente pequeña”, sobre todo si se compara con los sueldos de jugadores de béisbol o de otras disciplinas en Estados Unidos.

“Si no hubiera habido espectáculo y solo tuviera la oportunidad de hacerlo, lo haría gratis”, afirmó a The New York Times.

Dejó en claro que el pago no era por escalar el edificio, sino por formar parte de un evento masivo.

“No estoy recibiendo dinero por escalar el edificio. Me pagan por el espectáculo. Estoy escalando el edificio gratis”, indicó Honnold, conocido por su participación previa en el documental Free Solo.

Cuando se le preguntó si había recibido millones de USD, fue directo: “No. Así que sí, una cantidad embarazosamente pequeña”.

Añadió que la suma era “menos de lo que mi agente aspiraba”.

Según fuentes próximas a la organización, el pago estuvo en la franja de los “seis dígitos medios” en USD, es decir, entre USD 400.000 y USD 600.000.

Aunque para muchos la cantidad podría parecer elevada, dentro del universo de los deportes profesionales y el entretenimiento resulta baja, especialmente si se toma en cuenta el riesgo que asumió el escalador.

La comparación con contratos de otros deportistas fue tema de conversación. Alex Honnold mencionó que en deportes tradicionales, como el béisbol, hay jugadores poco conocidos que llegan a acuerdos por USD 170 millones.

Frente a ello, la suma recibida por escalar el Taipei 101 parece menor, incluso si se trata de la mayor que ha obtenido en su carrera por una sola actividad.

El enfoque de Honnold hacia el dinero se mantiene constante. Durante años, aseguró que su motivación está en los desafíos personales y la posibilidad de vivir experiencias únicas.

Manifestó que habría realizado la escalada sin recibir pago, siempre y cuando contara con la autorización de las autoridades locales y del edificio.

Su trayectoria muestra coherencia con esta postura: vivió más de una década en una furgoneta adaptada para poder acercarse a zonas naturales y nacionales, solo comprando su primera vivienda en Las Vegas en 2020.

Además, desde 2012 dona un tercio de sus ingresos a proyectos de energía solar y a la Honnold Foundation.

La transmisión de Netflix incluyó medidas de seguridad técnicas, como un retraso de 10 segundos, para evitar mostrar cualquier imagen indeseada en caso de accidente.

Desde la producción se explicó que, ante cualquier incidente, se interrumpiría la señal.

Para Honnold, la experiencia de contemplar la ciudad desde lo más alto del edificio fue lo más valioso.

“Solo estar sentado en la cima de la aguja es una locura. Es la mejor forma de ver Taipéi”, relató tras finalizar la escalada.

La repercusión entre quienes siguieron el evento fue inmediata. Muchos se sorprendieron por la cantidad abonada, sobre todo al compararla con las sumas que reciben figuras del espectáculo o deportes de menor riesgo.

Algunos comentarios en redes sociales y foros especializados lamentaron que quienes asumen desafíos extremos y ofrecen experiencias únicas reciban menos dinero que celebridades de otras áreas.

Fuera de su desempeño deportivo, en 2019 se comprometió con Sanni McCandless, con quien se casó en 2020 y tuvo dos hijas en 2022 y 2024.