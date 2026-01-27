Tal como estaba previsto, una fuerte lluvia cayó en Santiago del Estero: cómo seguirá el clima este martes

Una contundente lluvia se desató durante la noche del lunes en la capital santiagueña y en algunas localidades cercanas, generando un leve descenso de temperatura tras una jornada marcada por la alta humedad. Ahora, todas las miradas están puestas en cómo continuará el tiempo durante este martes.

Según se registró, durante la tarde del lunes el porcentaje de humedad superó el 80% luego de una tormenta que se desató alrededor de las 16.30 horas. Alrededor de las 22 horas, una vez más llegaron las precipitaciones, que en un inicio fueron leves, pero que minutos después de la medianoche se intensificaron de manera considerable, acompañadas por leves ráfagas de viento y una abundante caída de agua.

La tormenta se dio en línea con lo que había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y provocó un alivio temporario en las marcas térmicas, luego de varios días de calor agobiante.

Qué pronostica el SMN para este martes

De acuerdo al parte oficial del Servicio Meteorológico Nacional, para este martes 27 de enero se espera una temperatura mínima cercana a los 24 grados, mientras que la máxima podría trepar hasta los 33°C durante la tarde.

El cielo se presentará parcialmente nublado durante la mañana, mientras que hacia la tarde no se descarta la probabilidad de chaparrones y nuevas precipitaciones aisladas en la capital santiagueña y zonas aledañas.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del pronóstico, especialmente por la persistencia de condiciones de inestabilidad.