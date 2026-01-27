Motociclistas protagonizaron un choque en la esquina de Colón y Libertad

Ocurrió alrededor de las 8 de la mañana de este martes. Los conductores sufrieron lesiones leves.

Hoy 08:53

La esquina de avenidas Libertad y Colón fue escenario de un accidente de tránsito, protagonizado por los conductores de dos motocicletas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, en una intersección muy transitada y con el pavimento húmedo por la lluvia que cayó durante toda la madrugada.

Por la colisión, los conductores sufrieron lesiones leves y el tránsito se vio afectado en la zona.