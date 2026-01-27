Quimsa quiere confirmar su levantada visitando a Platense en Vicente López

Quimsa volverá a presentarse este martes por la noche en la Liga Nacional de Básquet, cuando visite a Platense en el Microestadio Ciudad de Vicente López, con el objetivo de sumar un nuevo triunfo fuera de casa y seguir escalando posiciones en la tabla.
El duelo se disputará desde las 20.30, con transmisión de Básquet Pass, y tendrá un antecedente ampliamente favorable para la Fusión. Ambos equipos se enfrentaron en 13 oportunidades y todas las victorias fueron para Quimsa. En la presente temporada, el conjunto santiagueño se impuso con claridad por 91 a 74 en Santiago del Estero.
Quimsa viene de dar el golpe en La Boca, en un partido donde mostró momentos de gran lucidez para escaparse en el marcador cuando el juego se volvía más cerrado. Ese triunfo marcó además el inicio de una nueva etapa para la Fusión tras la salida de Leandro Ramella como entrenador principal. Actualmente, el elenco santiagueño se encuentra en la 11ª posición, con un récord de 11 triunfos y 10 caídas.
Platense, en tanto, llega entonado tras conseguir un triunfazo ante Ferro en su última presentación. El Calamar se impuso 86-85 en tiempo suplementario en Caballito, con una actuación sobresaliente de Derrick Woods, figura y MVP del encuentro, con 24 puntos, 12 rebotes y 27 de valoración. Con ese resultado, el equipo de Vicente López se ubica 15º, con un balance de 8 victorias y 12 derrotas.
Con un historial contundente a favor y la intención de afirmar su recuperación, Quimsa buscará esta noche prolongar su dominio ante Platense y volver a Santiago del Estero con una victoria que le permita seguir creciendo en la Liga Nacional.
PLATENSE – QUIMSA
Hora: 20.30
TV: Básquet Pass
Árbitros: Oscar Brítez, Sergio Tarifeño y Alejandro Zanabone
Estadio: Microestadio Ciudad de Vicente López (Vicente López)