Un joven resultó gravemente herido tras un ataque a balazos en el barrio 8 de Abril

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes en la intersección de Viano y Gancedo. La víctima, de 28 años, fue trasladada al Hospital Regional con una herida de arma de fuego en la zona lumbar y la Justicia investiga lo ocurrido.

Hoy 17:54

Un violento episodio se registró durante la madrugada de este martes en el barrio 8 de Abril, donde un joven de 28 años resultó herido de arma de fuego y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Regional para recibir atención médica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho tuvo lugar alrededor de las 4.10, en la intersección de calles Viano y Gancedo, cuando personal policial acudió al lugar tras ser alertado por un vecino que informó sobre una persona tendida en la vía pública con aparentes heridas.

Al arribar, los efectivos encontraron al joven recostado en posición fetal, sobre la vereda, sin poder movilizarse ni responder a las preguntas. Ante esa situación, se solicitó la inmediata presencia de una ambulancia.

Un vecino de la zona, Nazareno (24), relató que momentos antes se encontraba en su domicilio cuando escuchó un fuerte estampido y gritos de auxilio. Al salir, observó a dos hombres en la calle, uno de ellos tendido en el suelo y el otro intentando ayudarlo, por lo que dio aviso a la Policía.

Posteriormente, los efectivos entrevistaron al acompañante de la víctima, un hombre de 39 años, quien manifestó que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas junto a su amigo y que, al dirigirse a un comercio a pie, escuchó un fuerte ruido, tras lo cual su compañero se desplomó repentinamente. Indicó además que no pudo advertir de dónde provenía el disparo.

Minutos después arribó al lugar una unidad sanitaria, cuyo personal trasladó al herido al Hospital Regional. Allí se constató que presentaba una herida de arma de fuego en la zona lumbar, con orificio de entrada, permaneciendo bajo atención médica.

Durante un recorrido por la escena, el personal policial halló una vaina servida, aparentemente calibre 9x19 mm, sobre calle Monteagudo, además de una gorra en la vereda. La fiscal de turno, Dra. Melisa Paganni, dispuso la intervención de Criminalística, el levantamiento de elementos de interés, la toma de fotografías, rastrillajes, entrevistas a testigos y la presencia del médico policial en el centro de salud.

Finalmente, se logró identificar al herido como Javier Eduardo Allgayer, de 28 años, domiciliado en el barrio 8 de Abril, mientras la Justicia continúa investigando las circunstancias del ataque.