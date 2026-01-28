River busca una nueva victoria ante Gimnasia de La Plata, en el reencuentro con su gente en el Monumental

Se enfrentan este miércoles desde las 20 por la segunda fecha del Torneo Apertura.

El Millonario y el Lobo se enfrentan este miércoles desde las 20 por la segunda fecha del Torneo Apertura. River llega entonado tras vencer a Barracas Central y Gimnasia, luego de un golpe fuerte ante Racing. El foco estará puesto en el reencuentro de Ignacio Fernández con Núñez, ahora defendiendo la camiseta tripera.

River vuelve al Monumental con buenas sensaciones después del sólido triunfo frente a Barracas Central. El equipo de Marcelo Gallardo mostró una mejora clara respecto al flojo cierre de 2025: mayor orden defensivo, una mitad de cancha más equilibrada con Aníbal Moreno y Fausto Vera, y una presión alta sostenida durante gran parte del partido. Como contrapartida, al Millonario todavía le costó generar juego y profundidad en los últimos metros.

De cara a este compromiso, el Muñeco siguió de cerca la evolución de Marcos Acuña y Franco Armani. El Huevo será preservado y apunta a reaparecer ante Rosario Central en Arroyito, mientras que el arquero, si bien dejó atrás el desgarro, sufre una inflamación en el talón derecho y continuará afuera. Por eso, el arco volverá a ser de Santiago Beltrán. Con Matías Viña firme en el lateral izquierdo, el resto del equipo se mantendrá sin cambios y Kevin Castaño esperará su chance desde el banco.

En ofensiva, Sebastián Driussi se ganó la continuidad tras un buen debut como ‘9’ y luego más retrasado con la salida de Juanfer Quintero, nuevamente capitán. El Gordo será la principal apuesta de gol, acompañado otra vez por Facundo Colidio, que buscará levantar tras un arranque discreto. Maximiliano Salas e Ian Subiabre aparecen como alternativas.

Del otro lado, Gimnasia llega en un contexto muy distinto al de su última visita a Núñez. Aquel triunfo 1-0, cuando peleaba el descenso, fue el punto de partida de una racha que lo llevó hasta las semifinales del Clausura. Con la continuidad de Fernando Zaniratto, el Lobo comenzó 2026 en la misma sintonía y dejó una muy buena imagen en el debut ante Racing.

El partido tendrá un condimento especial: Nacho Fernández volverá al Monumental y será capitán del Tripero. Recibirá un homenaje antes del inicio y luego liderará a un equipo que repetiría formación. La única duda del DT pasa por el lateral izquierdo: Pedro Silva Torrejón o el juvenil Alejo Gelsomino.

Probable formación de River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Probable formación de Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.