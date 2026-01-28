Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 ENE 2026 | 0º
X
Somos Deporte

Atlético de Madrid de los argentinos recibe a Bodo/Glimt con la ilusión intacta de la clasificación directa en Champions

El Colchonero juega desde las 17.00 en el Riyadh Air Metropolitano, por la fecha 8 de la fase liga con la calculadora en la mano y la obligación de ganar.

Hoy 13:31

Atlético de Madrid jugará este miércoles desde las 17:00, ante Bodo/Glimt, en el marco de la última fecha de la fase liga de la Champions League 2025/26. El equipo de Diego Simeone necesita un triunfo —si es posible abultado— y dependerá de otros resultados para meterse entre los primeros ocho, una chance compleja pero todavía vigente.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El partido es clave para el conjunto español, que busca evitar los playoffs y clasificar de manera directa a octavos. Para eso, no sólo debe sumar de a tres, sino también mejorar su diferencia de gol y esperar una combinación favorable en el cierre de la jornada. En ataque, todas las miradas apuntan a Julián Álvarez, que arrastra una racha de 11 partidos sin convertir. El Cholo fue claro al respecto: “Si queremos llegar a algún lugar importante, necesitamos a Julián al 100 por ciento”. Si el argentino no se destapa, el peso ofensivo recaerá en Alexander Sørloth.

Del otro lado estará un Bodo/Glimt que llega con la confianza por las nubes tras dar el golpe ante Manchester City, al que venció 3-1 en Noruega. El equipo escandinavo también se juega lo suyo: con un triunfo y otros resultados, puede meterse entre los primeros 24, ya que hoy está afuera por dos puntos. El nombre a seguir es el de Kasper Høgh, autor de un doblete frente a los ingleses.

En cuanto al presente, Atlético viene de golear 3-0 a Mallorca por LaLiga, mientras que en Champions arrastra la frustración del empate 1-1 ante Galatasaray como visitante. Bodo/Glimt, sin competencia local en marcha, llega con descanso y ritmo europeo tras su última presentación ante el City. En Madrid, ambos se juegan mucho más que tres puntos.

TEMAS Champions League Club Atlético de Madrid

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Calor, humedad y tormentas: Santiago del Estero tendrá una jornada "pesada" este miércoles 28 de enero del 2026
  2. 2. Amenazaron de muerte a Karina Mazzocco: mostró al aire los escalofriantes mensajes con fotos de un arma
  3. 3. Nueva tragedia vial: accidente se cobró la vida de una mujer y su hija
  4. 4. Mendoza: murió el joven que se había tirado a un canal para rescatar a su hermano en medio de la tormenta
  5. 5. “Nadie tiene derecho a quitar la vida”: la sentida despedida a "Cuete" tras el crimen del barrio Centenario
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT