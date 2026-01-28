En vivo: el Inter de Lautaro y el Borussia Dortmund, cara a cara por un lugar directo en octavos de Champions

Alemanes e italianos se enfrentan este miércoles desde las 17.00 en el Signal Iduna Park, por la fecha 8 de la fase liga con la clasificación directa en juego.

Hoy 16:20

Este miércoles se cierra la fase de liga de la Champions League 2025/26 y uno de los focos estará puesto en Dortmund, donde el Borussia Dortmund recibirá al Inter de Milán de Lautaro Martínez en un duelo decisivo de la Jornada 8. Ambos equipos necesitan ganar para meterse entre los primeros ocho y evitar el camino más largo de los Playoffs.

