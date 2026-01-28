El Tottenham de Romero visita al Eintracht Frankfurt a en un cruce clave por la última fecha de Champions

Alemanes e ingleses se enfrentan este miércoles desde las 17.00 en el Deutsche Bank Park, por la fecha 8 de la fase liga con realidades opuestas en el cierre del grupo.

Eintracht Frankfurt y Tottenham se medirán este miércoles a las 17:00, en el Deutsche Bank Park, por la octava y última fecha de la fase liga de la Champions League. El conjunto alemán llega golpeado tras la derrota en la jornada anterior, mientras que los Spurs buscarán estirar su buen momento y cerrar la fase con confianza.

El Eintracht Frankfurt necesita reaccionar luego de caer 3-2 ante Qarabag y atraviesa una racha negativa de tres partidos sin ganar en el torneo, con un empate en ese tramo. En ese período recibió 13 goles y apenas marcó 4, números que explican el bajón del equipo alemán en la competencia continental.

Tottenham, en cambio, llega en alza tras vencer 2-0 al Borussia Dortmund como local. En sus últimos compromisos de Champions, el conjunto inglés suma dos triunfos, un empate y una derrota, con 12 goles a favor y cinco en contra, mostrando solidez y poder ofensivo en el momento justo.

El historial reciente marca paridad: en los últimos dos enfrentamientos, hubo una victoria del local y un empate. El antecedente más cercano entre ambos en Champions fue el 12 de octubre de 2022, por la fase de grupos, cuando Tottenham se impuso 3-2.

El partido será arbitrado por el español Jesús Gil Manzano y se jugará desde las 17.00 (hora Argentina), en un duelo que promete intensidad y emociones hasta el final.