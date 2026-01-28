Ingresar
En vivo: el Real Madrid de Mastantuono busca sellar la clasificación ante el Benfica de Otamendi que sueña con los 16avos

El conjunto portugués y el Merengue se enfrentan este miércoles desde las 17.00 en el Estadio Da Luz, por la fecha 8 de la fase liga de la UEFA Champions League 2025/26, con objetivos bien distintos.

Hoy 17:05

Benfica y Real Madrid se medirán este miércoles en el Estadio Da Luz de Lisboa, en el marco de la octava fecha de la fase liga de la Champions League 2025/26. El encuentro comenzará a las 17:00 y se podrá ver en vivo por el Plan Premium de Disney+, en un cruce determinante para la definición de la tabla general.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

